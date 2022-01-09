Ліга 1, 20-й тур

Брест – Ніцца – 0:3

Голи: Дольберг, 13, Делор, 79, Гуірі, 90+3

Вилучення: Шнайдерлін, 20 (Ніцца, пряма червона)

Клермон – Реймс – 0:0

Вилучення: Сейду, 14 (Клермон, пряма червона)

Метц – Страсбур – 0:2

Голи: Айорке, 50, Аолу, 90+1

Нант – Монако – 0:0

Ніцца забила вже в дебюті, а через кілька хвилин залишилась у меншості. Пряму червону картку отримав Шнайдерлін. Та це ніяк не допомогло Бресту, який ще й пропустив двічі наприкінці поєдинку. Перемога дозволила Ніцці обійти Марсель та піднятись на другу сходинку.

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Клермон та Реймс розписали мирову, не забивши жодного м'яча. З ідентичним рахунком завершилось протистояння Нанта й Монако.

А от Страсбур порадував вболівальників. Два результативні постріли у другій 45-хвилинці гарантували команді три залікові бали у протистоянні з Метцом. "Блакитно-білі" піднялись на восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Турніра таблиця чемпіонату Франції