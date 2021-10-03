Ліга 1, 9 тур

Монпельє – Страсбур – 1:1

Голи: Молле, 12 – Гамейро, 28

Ніцца – Брест – 2:1

Голи: Тодібо, 45, Бард, 61 – Онора, 90+2

Перший матч дня завершився нічиєю середняків – Монпельє і Страсбура. Рахунок відкрив Молле, який розкішно піймав відскок і пробив під поперечину. Гості відігралися зусиллями Гамейро. Екс-форвард Валенсії та ПСЖ майстерно розібрався на обмеженому просторі, а потім поцілив у ближній кут. Друга половина зустрічі виявилася "сухою".

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Ніцца здобула другу перемогу поспіль, вирвавшись на третю сходинку. Підопічні Гальтьє на класі розібралися з Брестом, який іде у зоні вильоту. У першому таймі відзначився колишній захисник Барселони Жан-Клер Тодібо, а по перерві всі питання зняв 20-річний Мельвін Бард. Під завісу зустрічі аутсайдер спромігся відіграти один м'яч, але не більше.

Завтра в Лізі 1 відбудеться низка цікавих матчів. ПСЖ поїде в гості до Ренна, чемпіон Лілль прийматиме Марсель, а Сент-Етьєн та Ліон зійдуться в дербі.

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