Ліга 1: Ніцца в матчі з двома вилученнями вирвала перемогу у Німа, Дебюши голом допоміг Сент-Етьєну обіграти Реймс

Відбулися чергові матчі 13-го туру чемпіонату Франції.
Ніцца на виїзді у драматичному матчі здолала Нім. Бозок вже на 5-й хвилині міг вивести господарів вперед, але реалізувати пенальті не зміг.
Другу половину Нім розпочинав удев'ятьох – в першому таймі вилучення отримали Мауасса та Ланд. Перемогу Ніцці точним ударом приніс Аттал.
Ліга 1: Ліон у видовищному матчі здолав Генгам
Матьє Дебюши вивів Сент-Етьєн вперед вже на 1-й хвилині поєдинку з Реймсом. Наприкінці першого тайму Хазрі подвоїв перевагу господарів і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.
Монпельє на виїзді мінімально обіграв Анже, а Тулуза вдома поступилася Ам'єну.
Ніцца піднялася відразу на шосте місце в турнірній таблиці Ліги 1. Сент-Етьєн йде п'ятим. Монпельє втратив шанс обійти Лілль та посісти 2 позицію. Нім, Тулуза та Ам'єм компактно розташувалися у нижній частині таблиці
Франція, 13 тур
Анже – Монпельє – 1:0
Гол: Тома, 70
Нім – Ніцца – 0:1
Гол: Аттал, 51
Вилучення: Мауасса, 20, Ландр, 45+2
Нереалізований пенальті: Бозок, 5
Сент-Етьєн – Реймс – 2:0
Голи: Дебюши, 1, Хазрі, 39
Тулуза – Ам'єн – 0:1
Гол: Блін, 28