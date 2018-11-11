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Ліга 1: Ніцца в матчі з двома вилученнями вирвала перемогу у Німа, Дебюши голом допоміг Сент-Етьєну обіграти Реймс

10 листопада 22:59 33 Читать на русском
Ліга 1: Ніцца в матчі з двома вилученнями вирвала перемогу у Німа, Дебюши голом допоміг Сент-Етьєну обіграти Реймс
Нім – Ніцца – 0:1

Відбулися чергові матчі 13-го туру чемпіонату Франції.

Ніцца на виїзді у драматичному матчі здолала Нім. Бозок вже на 5-й хвилині міг вивести господарів вперед, але реалізувати пенальті не зміг.

Другу половину Нім розпочинав удев'ятьох – в першому таймі вилучення отримали Мауасса та Ланд. Перемогу Ніцці точним ударом приніс Аттал.

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Матьє Дебюши вивів Сент-Етьєн вперед вже на 1-й хвилині поєдинку з Реймсом. Наприкінці першого тайму Хазрі подвоїв перевагу господарів і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

Монпельє на виїзді мінімально обіграв Анже, а Тулуза вдома поступилася Ам'єну.

Ніцца піднялася відразу на шосте місце в турнірній таблиці Ліги 1. Сент-Етьєн йде п'ятим. Монпельє втратив шанс обійти Лілль та посісти 2 позицію. Нім, Тулуза та Ам'єм компактно розташувалися у нижній частині таблиці

Франція, 13 тур

Анже – Монпельє – 1:0

Гол: Тома, 70

Нім – Ніцца – 0:1

Гол: Аттал, 51

Вилучення: Мауасса, 20, Ландр, 45+2

Нереалізований пенальті: Бозок, 5

Сент-Етьєн – Реймс – 2:0

Голи: Дебюши, 1, Хазрі, 39

Тулуза – Ам'єн – 0:1

Гол: Блін, 28

Франція13 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - Реймс: Субота 10 листопада 2018

Сент-Етьєн
Матч завершено
2 : 0
Реймс
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