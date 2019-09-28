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Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом

20:33 321 Читать на русском
Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом
Бордо – ПСЖ – 0:1, 8 тур Ліги 1

Французька Ліга 1 продовжує дивувати напруженою боротьбою команд за лідерство і сенсаційними результатами.

 

Чемпіонат Франції, 8 тур

Ліон – Нант – 0:1

Гол: Мутуссамі, 59

Бордо – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 70

Субота розпочалася з чергової втрати очок від Ліона у домашньому поєдинку проти Нанта. Господарі весь матч володіли ініціативою, однак так і не змогли вразити ворота 20-річного Альбана Лафона. А от "канарки" не змарнували свого шансу вийти вперед. Семюел Мутуссамі запресингував Фернандо Марсала і змусив захисника помилитися – м'яч після чудернацького рикошету перелетів Антоні Лопеша і все ж перетнув лінію воріт – 0:1.

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Вперше після травми у складі ПСЖ з'явився Кіліан Мбаппе і відразу ж допоміг своїй команді результативними діями. Парижани мінімально здолали Бордо завдяки голу Неймара. Однак бразилець лише завершував атаку, а сам гол для нього організували партнери. Ідрісса Гуйє перехопив м'яч у центрі поля і запустив Мбаппе у забіг правим флангом, а француз викотив "шкіряного" прямо на ногу Неймару.

Після звітного туру Нант здобув 16 очок і на 2 пункти відстає від лідера турнірної таблиці – ПСЖ, справи Ліона значно гірші – одинадцята позиція , яка стала наслідком п'ятиматчевої безвиграшної серії. Бордо посідає 5-у сходинку.

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