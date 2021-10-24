Чемпіонат Франції 2021/22, 11-й тур

Нант – Клермон – 2:1

Голи: Гіротто, 38, Бла, 61 – Байо, 49

Вилучення: Коршія, 39 – Гастьєн, 30

Лілль – Брест – 1:1

Голи: Девід, 19 – Февр, 32

Нант втримав перемогу над Клермоном. Гості залишивлися в меншості на 30 хвилині, а Гіротто вивів господарів вперед вже через 8 хвилин. Втім, одразу після голу арбітр вирівняв склади, вилучивши Коршію до перерви. Байо на початку другого тайму зрівняв рахунок, але Бла приніс перемогу Нанту.

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Лілль не зміг обіграти аутсайдера першості Брест. Екс-партнер Яремчука Девід відкрив рахунок у зустрічі на 19 хвилині, проте Февр ще до перерви вирівняв становище.

Таким чином, Нант набрав 17 очок та піднявся на 5 місце, Лілль з 15 пунктами залишився дев'ятим. Клермон розташувався на 14 сходинці з 13 заліковими балами, а Брест все ще в зоні вильоту з 6 очками.

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