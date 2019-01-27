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Ліга 1: Монпельє впевнено обіграв Кан

18:01 16 Читать на русском
Ліга 1: Монпельє впевнено обіграв Кан
Ліга 1: Монпельє впевнено обіграв Кан

У матчі 22 туру чемпіонату Франції Монпельє удома переміг Кан. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Ліга 1, 22-й тур

Монпельє – Кан – 2:0

Голи: Лаборде, 51, Баісс, 59 (автогол)

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Перший тайм активніше розпочали гості, проте за декілька хвилин віддали ініціативу супернику. У першому таймі голкіпери не вступали у гру, а глядачі відверто нудьгували.

Друга половина гри видалася жвавішою. Спочатку Лаборде вивів свою команду вперед, а за декілька хвилин Баісс голом у свої ворота подвоїв перевагу суперника. Після цього Кан кинув усі сили вперед, але скоротити відставання бодай на один м'яч так і не зміг.

Монпельє після 22 турів має в активі 35 очок та перебуває на 6 сходинці таблиці, Кан із 18 пунктами займає 17 місце.

Франція22 турСтад де ля Моссон (Монпельє)

Монпельє - Кан: Неділя 27 січня 2019

Монпельє
Матч завершено
2 : 0
Кан
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Монпельє - Кан Монпельє Монпельє Кан Кан Франція
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