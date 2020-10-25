Ліга 1, 8-й тур

Бордо – Нім – 2:0

Голи: Бріан, 80 (пен.), Удін, 82

Брест – Страсбур – 0:3

Голи: Діалло, 26, Лала, 40 (пен.), Айорке, 68

Метц – Сент-Етьєн – 2:0

Голи: Булая, 20, Сіссоко, 78 (аг.)

Монпельє – Реймс – 0:4

Голи: Діа, 8 (пен.), 12, 55 (пен.), Мбуку, 30

Вилучення: Хілтон, 6, Ле Таллек, 41 (М)

Ніцца – Лілль – початок о 18:00

Ліон – Монако – початок о 22:00

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Бордо та Нім видали рівний матч, майже до фінального свистка на табло відображалась нульова нічия. Лише за 10 хвилин до завершення основного часу гравці Бордо організували два голи і забрали три очки.

Страсбур на виїзді несподівано розгромив Брест та здобув другу перемогу у нинішньому сезоні. Гості відвантажили супернику три м'ячі без відповіді.

Сент-Етьєн не зумів нав'язати боротьбу Метцу. Господарі забили по голу у кожному з таймів та здобули перемогу, яка дозволила їм піднятись на 9-ту сходинку.

Справжній екшн відбувався під час двобою Монпельє – Реймс. Ще до свистка на перерву арбітр вилучив двох гравців господарів, а суперник вів у рахунку 3:0. У другому таймі Реймс довів рахунок до ганебного, забивши ще один м'яч, та здобув першу перемогу у нинішньому сезоні Ліги 1.

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