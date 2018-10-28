Ліга 1: Монако зіграв внічию з Діжоном, Лілль мінімально переміг Кан

У матчі 11 туру Ліги 1 Монако вдома не зміг обіграти Діжон, а Лілль мінімально переграв Кан.
Монако в рамках 11 туру Ліги 1 вдома приймав Діжон. По ходу матчі підопічні Тьєррі Анрі поступались з рахунком 1:2, але Каміль Глік на 78-й хвилині вирвав нічию. "Монегаски" після 11 турів мають 7 очок і перебувають на 19-й сходинці в турнірній таблиці.
Суперник Шахтаря Ліон на виїзді переміг Анже
Лілль на своєму полі грав проти Кана. Завдяки голу Леау команда з півночі Франції здобула мінімальну перемогу і продовжує йти на 2 сходинці в турнірній таблиці.
Франція. Ліга 1, 11 тур
Ам'єн – Нант – 1:2
Голи: Бодмер, 81 – Боскілья, 15, Сала, 71
Генгам – Страсбур – 1:1
Голи: Бенезе, 6 – Зохі, 88
Незабитий пенальті: Лала (Страсбур), 77
Лілль – Кан – 1:0
Гол: Леау, 56
Монако – Діжон – 2:2
Голи: Хайнріхс, 29, Глік, 78 – Альфонс, 33, Абед, 57
Тулуза – Монпельє – 0:3
Голи: Ляборд, 21, Делор, 21, Самбія, 90+3