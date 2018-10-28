Ліга 1: Монако зіграв внічию з Діжоном, Лілль мінімально переміг Кан

У матчі 11 туру Ліги 1 Монако вдома не зміг обіграти Діжон, а Лілль мінімально переграв Кан.

Монако в рамках 11 туру Ліги 1 вдома приймав Діжон. По ходу матчі підопічні Тьєррі Анрі поступались з рахунком 1:2, але Каміль Глік на 78-й хвилині вирвав нічию. "Монегаски" після 11 турів мають 7 очок і перебувають на 19-й сходинці в турнірній таблиці.

Суперник Шахтаря Ліон на виїзді переміг Анже

Лілль на своєму полі грав проти Кана. Завдяки голу Леау команда з півночі Франції здобула мінімальну перемогу і продовжує йти на 2 сходинці в турнірній таблиці.

Франція. Ліга 1, 11 тур

Ам'єн – Нант – 1:2

Голи: Бодмер, 81 – Боскілья, 15, Сала, 71

Генгам – Страсбур – 1:1

Голи: Бенезе, 6 – Зохі, 88

Незабитий пенальті: Лала (Страсбур), 77

Лілль – Кан – 1:0

Гол: Леау, 56

Монако – Діжон – 2:2

Голи: Хайнріхс, 29, Глік, 78 – Альфонс, 33, Абед, 57

Тулуза – Монпельє – 0:3

Голи: Ляборд, 21, Делор, 21, Самбія, 90+3