Ліга 1: Монако вирвав перемогу у Лор'яна, Страсбур знищив Нім
Відбулись матчі 18-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт на Футбол 24.
Ліга 1, 18-й тур
Брест – Ніцца – 0:2
Голи: Муньє, 23, Гонорат, 28
Лор'ян – Монако – 2:5
Голи: Моффі, 31, Гравіллон, 67, – Дісасі, 9, Головін, 64, Фолланд, 68, Діоп, 78, Маріпан, 89
Вилучення: Делаплас, 48 (Л)
Метц – Бордо – 0:0
Нант – Ренн – 0:0
Страсбур – Нім – 5:0
Голи: Ажорке, 36, 51, Діалло, 38, Лала, 45+1, Маджід, 90 (пен.)
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Брест впевнено здолав Ніццу та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці. Метц та Бордо розписали безгольову нічию та залишились на 11-му та 12-му місці відповідно. З таким же рахунком і завершилась зустріч Нант – Ренн, гості продовжуть втримувати 4-ту позицію.
Монако був сильнішим у гольовій перестрілці з Лор'яном, таким чином підопічні Ковача зуміли підібратись до лідерів, посівши 5-те місце. Нім поки не може вибратись із зони вильоту, цього разу над командою познущався Страсбур, забивши супернику 5 м'ячів без відповіді.
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