Ліга 1, 18-й тур

Брест – Ніцца – 0:2

Голи: Муньє, 23, Гонорат, 28

Лор'ян – Монако – 2:5

Голи: Моффі, 31, Гравіллон, 67, – Дісасі, 9, Головін, 64, Фолланд, 68, Діоп, 78, Маріпан, 89

Вилучення: Делаплас, 48 (Л)

Метц – Бордо – 0:0

Нант – Ренн – 0:0

Страсбур – Нім – 5:0

Голи: Ажорке, 36, 51, Діалло, 38, Лала, 45+1, Маджід, 90 (пен.)

Срна: УПЛ була сильніша, ніж німецький та французький чемпіонати

Брест впевнено здолав Ніццу та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці. Метц та Бордо розписали безгольову нічию та залишились на 11-му та 12-му місці відповідно. З таким же рахунком і завершилась зустріч Нант – Ренн, гості продовжуть втримувати 4-ту позицію.

Монако був сильнішим у гольовій перестрілці з Лор'яном, таким чином підопічні Ковача зуміли підібратись до лідерів, посівши 5-те місце. Нім поки не може вибратись із зони вильоту, цього разу над командою познущався Страсбур, забивши супернику 5 м'ячів без відповіді.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом