Ліга 1: Монако в меншості поступився Бордо, Марсель дотиснув Тулузу, Сент-Етьєн поділив очки з Монпельє

Черговий тур чемпіонату Франції завершувався трьома недільними матчами.

Чемпіонат Франції, 14 тур

Бордо – Монако – 2:1

Голи: Пабло, 29, Де Превіль, 69, (пен.) – Слімані, 15

Вилучення: Слімані, 67 (Монако)

Сент-Етьєн – Монпельє – 0:0

Тулуза – Марсель – 0:2

Голи: Бенедетто, 76, Радоньїч, 79

Вилучення: Морейра, 41 (Тулуза)

У стартовому поєдинку дня Монако відкрив рахунок завдяки зусиллям Слімані, однак далі на полі домінували жирондинці. Пабло відновив рівновагу ще до перерви, а в середині другої половини Де Превіль додав до асисту гол з пенальті. Покарання Монако не обмежилося "точкою" – той-таки Слімані отримав другу жовту за гру рукою у штрафному майданчику і практично позбавив свою команду шансів на здобуття очок.

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Сент-Етьєн і Монпельє провели не надто видовищний матч і справедливо розійшлися "сухою" нічиєю. Вже у четвер "зелені" зіграють у Лізі Європи проти Гента, за який виступають Яремчук, Безус і Пластун (нагадуємо, що у квартеті І бореться і Олександрія).

Марсель мав чимало проблем з Тулузою, хоча підопічні Віллаша-Боаша грали в більшості з кінця першого тайму. Вразити ворота суперника вдалося лише на 76-ій хвилині – Бенедетто легко реалізував рандеву з голкіпером. Через кілька секунд Радоньїч добив господарів – 2:0.

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