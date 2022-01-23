Ліга 1, 22-й тур

Метц – Ніцца – 0:2

Голи: Тюрам, 58, Гуїрі, 86

Анже – Труа – 2:1

Голи: Мангані, 26 (пен.), 37 (пен.) – Домінгес, 11

Бордо – Страсбур – 4:3

Голи: Гванг, 17, 39, 90, Еліс, 21 – Гамейро, 43, 57, Маджід, 90+6

Клермон – Ренн – 2:1

Голи: Да Чуна, 60, Тель, 71 – Сантамарія, 19

Нант – Лор'ян – 4:2

Голи: Жіротто, 39, Муані, 53, Букарі, 69, Гюббельс, 86 – Сумано, 85

Монпельє – Монако – 2:3

Голи: Вахі, 13, Мавідді, 32, 90+1 – Бен-Єддер, 34, Вандерсон, 82

Марсель обіграв відкриття сезону і повернув собі друге місце, Лілль перервав солідну безпрограшну серію

Ніцца на виїзді впевнено здолала Метц. Гості спокійно завоювали три очки, відзначившись двома голами після перерви. Ніцца залишається на другій сходинці, до ПСЖ – 8 залікових балів.

Бордо вдома несподівано вдалось обіграти Страсбур, який несподівано опинився серед лідерів турніру. Перестрілка не розчарувала вболівальників, у матчі було забито 7 м'ячів. Перемога дозволила Бордо покинути зону вильоту.

Одним з центральних матчів туру було протистояння Монпельє – Монако. Обмінявшись двома голами суперники впевнено рухались до нічиєї, але за кілька секунд до фінального свистка Монпельє зумів забити вирішальний матч.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ 1