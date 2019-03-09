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Ліга 1: Монако та Бордо не визначили сильнішого, Ліон не втримав перемогу над Страсбуром

9 березня 22:55 31 Читать на русском
Ліга 1: Монако та Бордо не визначили сильнішого, Ліон не втримав перемогу над Страсбуром
Відбулись матчі 28 туру чемпіонату Франції.

Відбулись матчі 28 туру чемпіонату Франції.

 

Франція, Ліга 1, 28 тур

Страсбур – Ліон – 2:2

Голи: Ажорк, 69, 70 – Дембеле, 3, 51 (пен)

Ам’єн – Нім – 2:1

Голи: Гірассі, 49, Пітерс, 64 – Аліуї, 53

Вилучення: Гірассі, 89 (Ам’єн)

Діжон – Реймс – 1:1

Голи: Сліті, 13 (пен) – Зелені, 9

Вилучення: Кулібалі С. (Діжон)

Монако – Бордо – 1:1

Голи: Фалькао, 48 – Бріан, 65 (пен)

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Відбулись матчі 28 туру чемпіонату Франції. Діжон в меншості зміг вистояти проти Реймса та здобув нічию з рахунком 1:1. З аналогічним рахунком закінчився матч між Бордо та Монако. Ліон та Страсбур також не виявили сильнішого – 2:2. А ось Ам’єн переміг Нім з рахунком 2:1.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції:

Теги
Бордо Бордо Монако Монако Франція Ам'єн - Нім Діжон - Реймс Монако - Бордо Страсбур - Ліон Ліон Ліон
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