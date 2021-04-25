Ліга 1, 34 тур

Ніцца – Монпельє – 3:1

Голи: Будауї, 6, Тодібо, 39, Клод Моріс, 40 – Лаборд, 3

Ланс – Нім – 2:1

Голи: Ганаго, 17, Айдара, 76 – Ферат, 52

Вилучення: Сілла, 24 (Л)

Лор'ян – Бордо – 4:1

Голи: Вісса, 18, Моффі, 20, 43, 80 – Сіссохо, 83

Ренн – Діжон – 5:1

Голи: Терр'є, 15, 70, Те, 71, Ньямсі, 80, Греньє, 90+1 – Бензія, 8

Страсбур – Нант – 1:2

Голи: Ажор, 43 – Кастеллетто, 53, Бла, 76

Анже – Монако – 0:1

Гол: Бен-Єддер, 79

Ніцца і Монпельє влаштували перестрілку в першому таймі – успішнішими виявились "орлята". Раннє вилучення не завадило Лансу перемогти Нім і вибити Марсель із зони єврокубків.

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Хет-трик 21-річного Теремаса Фоффі дозволив Лор'яну розгромити Бордо – обидві команди "висять" над зоною вильоту. Їх переслідує Нант, який на виїзді розібрався зі Страсбуром. Натомість Діжону вже не допоможе ніщо. Принизлива поразка від Ренна позбавила "сов" надій навіть на перехідні матчі. Діжон тримався в еліті 5 сезонів поспіль.

Монако вимучив важливу перемогу над Анже. Під завісу зустрічі свій 18 гол у чемпіонаті вколотив головний бомбардир монегасків Віссам Бен-Єддер. Підопічні Ковача вирвались на другу сходинку, відстаючи від ПСЖ всього на одне очко. Щоправда, увечері грає Лілль, який може повернути собі лідерство у разі перемоги над Ліоном.

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