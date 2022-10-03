Франція, 9 тур

Монако – Нант – 4:1

Голи: Емболо, 2, Бен-Єддер, 6, 28, 62 – Олівейра, 79 (авт)

Тулуза – Монпельє – 4:2

Голи: Спірінгс, 18, Абухлаль, 24, Шаїбі, 31, Деягере, 48 – Коцца, 7, Айї, 68

Труа – Реймс – 2:2

Голи: Одоберт, 51, Поросо, 90 – Балогун, 13, Дзунья, 54

Осер – Брест – 1:1

Голи: Н'янг, 86 (п) – Слімані, 64

Аяччо – Клермон – 1:3

Голи: Авінель, 70 – Кйєй, 11, Рашані, 89, Доссу, 90+1

Лор'ян – Лілль – 2:1

Голи: Діакіте, 9 (авт), Ле Бріс, 87 – Девід, 78

Ланс – Ліон – 1:0

Голи: Сотока, 82 (п)

Монако здобуло четверту перемогу поспіль. Цього тижня монегаски без надзусиль розібралися з кризовим Нантом. Покращити турнірне становище не вдалося, оскільки всі конкуренти у цьому турі також набрали по три очки.

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Лілль та Ліон дещо випали із групи переслідувачів. Підопічні Паулу Фонсеки півгодини грали в більшості проти Лор'яна, але не зуміли зберегти бодай нічию. Відтак, "мерлузові" продовжують іти відразу за Марселем та ПСЖ.

Ситуація у Ліоні максимально ускладнюється. Поразка від Ланса (наразі одного з лідерів) стала четвертою поспіль. Так, підопічним Петера Боса не пощастило з календарем – усі програні матчі були проти команд, які перебувають вище в турнірній таблиці. Однак це означає, що "ткачі" знову не спроможні боротися за вихід у Лігу чемпіонів. Ба більше – з таким темпом можна знову залишитися без єврокубків узагалі.