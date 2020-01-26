Ліга 1: Монако поступився Страсбуру, Марсель втратив очки у поєдинку з Анже, дубль Хазрі приніс перемогу Сент-Етьєну

Відбулись матчі 21-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 21-й тур

Марсель – Анже – 0:0

Брест – Ам'єн – 2:1

Голи: Менді, 51, Кардона, 83 – Гірассі, 58 (пен.)

Монако – Страсбур – 1:3

Голи: Йоветіч, 86 – Ажорке, 40, Томассон, 66, Мітровіч, 74

Монпельє – Діжон – 2:1

Голи: Молле, 56, Делор, 63 – Балде, 76

Вилучення: Чояр, 54 (Д)

Реймс – Метц – 0:1

Гол: Діалло, 3

Сент-Етьєн – Нім – 2:1

Голи: Хазрі, 3, 34 (пен.) – Ферат, 45

Ніцца не змогла втримати перемогу над Ренном і змарнувала шанс наблизитися до зони єврокубків

Марсель та Анже не потішили вболівальників забитими голами та розписали нульову нічию.

Брест на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ам'єном. Натомість Монако в рідних стінах зазнав несподіваної поразки від Старсбура.

Монпельє та Метц мінімально обіграли Діжон та Реймс відповідно. Сент-Етьєн забрав три очки у поєдинку з Німом завдяки дублю Хазрі.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції