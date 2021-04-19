Франція, 33 тур

Реймс – Метц – 0:0

Брест – Ланс – 1:1

Голи: Каюзак, 37 (авт) – Какута, 72

Вилучення: Жан Лукас, 89 – Хайзе (тренер), 65, Фортеш, 81, Банза, 89

Діжон – Ніцца – 2:0

Голи: Шафік, 49, Бензія, 77

Нім – Страсбур – 1:1

Голи: Ріпар, 55 (п) – Л'єнар, 82

Вилучення: Гільбер, 47 (Страсбур)

Бордо – Монако – 0:3

Голи: Фолланд, 29, Мартінш, 47, Йоветіч, 90

Вилучення: Лаку, 78 (Бордо)

Нант – Ліон – 1:2

Голи: Паллуа, 61 – Депай, 5, 37 (п)

ПСЖ у феєричному стилі вигриз перемогу над Сент-Етьєном і скоротив до мінімуму відставання від Лілля

Найбільшу сенсацію дня створив Діжон, обігравши Ніццу. Безвиграшна серія команди перервалася на 13-ти поєдинках. Цікаво, Діжон лише втретє у нинішньому сезоні переміг – двічі капітулювали саме "орли". Ясін Бензія, який пропустив майже весь сезон через серйозну травму, віддав гольову і забив з пенальті. Це його шостий матч у нинішній кампанії. Лікарі прогнозували, що він взагалі може більше ніколи не вийти на поле, але він зміг і продовжує робити це на найвищому рівні.

Серії Монако та Бордо йдуть паралельно. Щоправда, монегаски перемагають, а жирондинці – програють. Очна зустріч завершилася переконливою перемогою підопічних Ніко Ковача. Таким чином, Монако закріпився на третій лігочемпіонівській сходинці та не пустив у відрив лідерів. Відстань до ПСЖ лише один пункт, а до Лілля – два.

Ліон теж у чемпіонських перегонах. До лідера лише три пункти. Для цього "ткачам" потрібно було перемагати передостанню команду Ліги 1. Нант ще у першому таймі отримав два "сухих" м'ячі від Мемфіса Депая, але у другій половині зустрічі один м'яч зумів відіграти. Однак врятуватися від третьої поразки поспіль "канарки" не змогли.

Європейська Суперліга стартує – ЛЧ і УЄФА під загрозою, зміна правил, перші 12 клубів-учасників і зіркові бунтарі