Ліга 1: Монако не пустив ПСЖ у відрив, Ліон закрутив чемпіонську інтригу
Відбувся 33-й туру Ліги 1. Звіт про матчі чемпіонату Франції читайте на "Футбол 24".
Франція, 33 тур
Реймс – Метц – 0:0
Брест – Ланс – 1:1
Голи: Каюзак, 37 (авт) – Какута, 72
Вилучення: Жан Лукас, 89 – Хайзе (тренер), 65, Фортеш, 81, Банза, 89
Діжон – Ніцца – 2:0
Голи: Шафік, 49, Бензія, 77
Нім – Страсбур – 1:1
Голи: Ріпар, 55 (п) – Л'єнар, 82
Вилучення: Гільбер, 47 (Страсбур)
Бордо – Монако – 0:3
Голи: Фолланд, 29, Мартінш, 47, Йоветіч, 90
Вилучення: Лаку, 78 (Бордо)
Нант – Ліон – 1:2
Голи: Паллуа, 61 – Депай, 5, 37 (п)
ПСЖ у феєричному стилі вигриз перемогу над Сент-Етьєном і скоротив до мінімуму відставання від Лілля
Найбільшу сенсацію дня створив Діжон, обігравши Ніццу. Безвиграшна серія команди перервалася на 13-ти поєдинках. Цікаво, Діжон лише втретє у нинішньому сезоні переміг – двічі капітулювали саме "орли". Ясін Бензія, який пропустив майже весь сезон через серйозну травму, віддав гольову і забив з пенальті. Це його шостий матч у нинішній кампанії. Лікарі прогнозували, що він взагалі може більше ніколи не вийти на поле, але він зміг і продовжує робити це на найвищому рівні.
Серії Монако та Бордо йдуть паралельно. Щоправда, монегаски перемагають, а жирондинці – програють. Очна зустріч завершилася переконливою перемогою підопічних Ніко Ковача. Таким чином, Монако закріпився на третій лігочемпіонівській сходинці та не пустив у відрив лідерів. Відстань до ПСЖ лише один пункт, а до Лілля – два.
Ліон теж у чемпіонських перегонах. До лідера лише три пункти. Для цього "ткачам" потрібно було перемагати передостанню команду Ліги 1. Нант ще у першому таймі отримав два "сухих" м'ячі від Мемфіса Депая, але у другій половині зустрічі один м'яч зумів відіграти. Однак врятуватися від третьої поразки поспіль "канарки" не змогли.
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