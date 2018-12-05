Ліга 1: Монако нарешті покинуло зону вильоту, Лілль перервав 4-матчеву безвиграшну серію та вийшов на друге місце

Відбулися перші матчі 16 туру чемпіонату Франції. Монако та Лілль здобули перемоги.

Франція, 16 тур

Ам'єн – Монако – 0:2

Голи: Фалькао, 43 (п), 90+6 (п)

Ніцца – Анже – 0:0

Монпельє – Лілль – 0:1

Гол: Пепе, 6

Монако здобуло третю перемогу в нинішньому сезоні, при чому дві з них – під керівництвом Т'єррі Анрі. Монегаски нарешті зуміли покинути зону вильоту, розташувавшись на 16 місці.

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Ніцца другий тур поспіль грає у нульову нічию. Цього разу – з Анже.

Лілль нарешті перервав свою 4-матчеву серію без перемог. Монпельє не просто віддав супернику три очки, а й пропустив його на 2-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.