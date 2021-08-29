Ліга 1: Монако і Лілль здобули перші перемоги, Анже вийшов у лідери першості
Завершилася низка матчів 4-го туру французької Ліги 1. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".
Франція, Ліга 1, 4-й тур
Труа – Монако – 1:2
Голи: Агілар, 51 (автогол) – Діоп, 40, 58
Анже – Ренн – 2:0
Голи: Буфаль, 57, Чо, 88
Вилучення: Баде, 43 (Р, друга жовта картка)
Клермон – Метц – 2:2
Голи: Ніакате, 35 (автогол), Рашані, 58 – Ібраїма, 10 (пенальті), Десма, 29 (автогол)
Ланс – Лор'ян – 2:2
Голи: Клаусс, 24, Фофана, 70 – Лор'єнте, 27, Монкодю, 35
Страсбур – Брест – 3:1
Голи: Прчіч, 24, Дюверн, 42 (автогол), Томассон, 84 – Кардона, 26
Лілль – Монпельє – 2:1
Голи: Язиджі, 45+1, Девід, 57 – Лаборд, 45+3
Вилучення: Самбія, 73 (М, друга жовта картка)
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Монако здобув першу перемогу в чемпіонаті завдяки старанням Соф'яна Діопа. Хавбек забив по голу в кожному з таймів, а господарі з Труа зуміли відповісти лише одним забитим м'ячем. Українець Микола Кухаревич відсидів увесь матч на лаві запасних.
А ось Анже вийшов у сенсаційні лідери до поєдинку ПСЖ. Хлопці з берегів річки Мен у другій половині дотиснули міцний Ренн. Забили за господарів екс-зірка Саутгемптона Соф'ян Буфаль та юний Мохамед-Алі Чо. Для 17-річного таланта, який класно зіграв на добиванні, цей м'яч став першим на професіональному рівні.
Весело було в Клермоні. Господарі вже на 30-й хвилині "горіли" 0:2 Метцу. Спершу Ібраїмі Ніане реалізував одинадцятиметровий за грубий фол. А потім Артур Десма незграбно випустив м'яч у власні ворота. Та Клермон організував камбек. Спершу Сіку Ніакате повторив сумнівне досягнення Десми. Натомість на старті другого тайму Ельбасан Рашані вдало використав скидку головою від Байо.
Нарешті першу перемогу відсвяткував і чинний чемпіон. Лілль обмінявся голами з Монпельє в доданий арбітром до першого тайму час. На забитий Юсуфом Язиджі після передачі Фонте м'яч "паладини" відповіли реалізованим Гаетаном Лабодом "булітом". Та в другій половині "доги" таки дотиснули гостей. На 57-й Джонатан Девід прийняв передачу зі штрафного та розібрався із Берто.