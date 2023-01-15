Ліга 1, 19-й тур

Лілль – Труа 5:1

Голи: Байо, 16, 47, Девід, 45+2, 88, Віргініус, 75 - Бальде, 65

Реймс – Ніцца 0:0

Тулуза – Брест 1:1

Голи: Абухаль, 65 – Муньє, 18

Анже – Клермон 1:2

Голи: Буфал, 80 – Рашані, 40, Боргес, 47

Монпельє – Нант 0:3

Голи: Жиротто, 45+13, Мохамед, 81, Блас, 84

Монако – Аяччо 7:1

Голи: Дісасі, 2, Діатта, 6, Бен-Єддер, 21, 28, 35 (з пенальті), Емболо, 63, 89 – Белаїлі, 11

Лише через чверть години після початку гри між Монпельє і Нантом матч було зупинено через кинуті на поле димові шашки. Головний арбітр зустрічі Тома Леонар відправив гравців у роздягальню та уповноважив представників господарів поля передати ультрас Монпельє, що в разі повторення інциденту матч дограно не буде. У цьому варіанті господарям загрожувала технічна поразка 0:3, але Монпельє поступився з таким рахунком у чесній боротьбі на полі. До слова, через кинуту димову шашку на поле, перший гол Нанта був забитий на 45+13-й хвилині.

Лілль зіграв із Труа вдруге за останні сім днів: після перемоги 2:0 у Кубку Франції команда Паулу Фонсеки розбила суперника з рахунком 5:1. Що цікаво, головний тренер Труа Патрік Кіснорбо зробив цілих сім замін у стартовому складі своєї команди порівняно з першою зустріччю! На жаль для Фонсеки, цей матч приніс і погані новини: вже на 8-й хвилині гри Адам Уна отримав травму і був змушений просити заміну.