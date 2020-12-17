Франція, 15 тур

Анже – Страсбур – 0:2

Голи: Діалло, 77, Ажорк, 90+1

Діжон – Лілль – 0:2

Голи: Язиджі, 19, Веа, 90+3

Монпельє – Метц – 0:2

Голи: Лейя, 50, Майга, 90+1

Нім – Ніцца – 0:2

Голи: Ндойє, 85, Клод Моріс, 90+4

Реймс – Нант – 3:2

Голи: Туре, 69, Діа, 72, Кафаро, 74 – Паллуа, 18, Бла, 79

Бордо – Сент-Етьєн – 1:2

Голи: Хван, 24 – Норден, 15, Ноупа, 75

Ліон – Брест – 2:2

Голи: Депай, 69 (п), Корне, 81 – Лопеш, 39 (авт), Фавр, 90+3 (п)

Монако – Ланс – 0:3

Голи: Сілла, 1, Банза, 33, Какута, 39

ПСЖ – Лор'ян – 2:0

Голи: Мбаппе, 51, Кін, 61

Ренн – Марсель – 2:1

Голи: Траоре, 63, Юну, 83 – Гуйє, 24

Вилучення: Гуйє, 36 (М)

Відразу дві серії перервались у матчі Марселя та Ренна. Провансальці до сьогодні виграли шість матчів у Лізі 1 поспіль, а "червоно-чорні" не знали смаку перемогу протягом восьми поєдинків у всіх турнірах. Марсель добряче підвів Папе Гуйє, який спочатку забив, а потім отримав другу жовту – це трапилося ще в першому таймі. Ренн вирвав перемогу під кінець зустрічі.

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Мбаппе перед грою з Лор'яном шокував новою зачіскою. Тепер уже блакитноволосий француз відзначив цю подію забитим м'ячем. Закріпив перемогу ПСЖ Мойзе Кін.

Лілль Легко розібрався з Діжоном. Саме "доги" наразі посідають перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, на одне очко випереджаючи ПСЖ. Це стало можливим завдяки осічці Ліона, який несподівано зіграв унічию з Брестом.