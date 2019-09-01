Ліга 1: Марсель провів майстер-клас для Олександрії проти Сент-Етьєна та чергове фіаско Монако

У матчі 4 туру Ліги 1 Марсель вдома переміг суперника Олександрії, а Монако не впорався вдома зі Страсбуром.

Франція. Ліга 1, 4 тур

Реймс – Лілль – 2:0

Голи: Думбія, 73 (пен.), Уден, 90

Вилучення: Язиджі, 52

Ренн – Ніцца – 1:2

Голи: Бенітес, 28 (автогол) – Кіпріен, 63 (пен.), Коли, 90+1

Страсбур – Монако – 2:2

Голи: Лала, 39 (пен.), Томассон, 84 – Слімані, 11, 40

Марсель – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Бенедетто, 33

"Матчі проти Олександрії – крок у невідомість", – тренер Сент-Етьєна

Марсель на рідному Велодромі вдома приймав Сент-Етьєн, який зіграє з Олександрією у груповому етапі Ліги Європи. Команди провели рівний поєдинок за невеликої переваги гостей, але своїм шансом господарі скористались. Вони вирвались у стрімку атаку, під час якої був простріл на Даріо Бенедетто, і аргентинець у дотик вразив ворота Стефана Руфф'є. Шарану на замітку.

Після цього підопічні Андре Віллаша-Боаша грамотно стримували суперника і змогли зберегти переможний рахунок. Марсель після 4 турів набрав 7 очок і наразі перебуває на 8 позиції. Сент-Етьєнн має в активі 4 пункти і 16 сходинка.

Монако знову не зміг перемогти. Дубля новачка Іслама Слімані виявилось недостатньо для тріумфу у поєдинку зі Страсбуром, який не зміг вийти у груповий етап Ліги Європи. У підопічних Леонарду Жардіма лише 2 очки за 4 тури.