Ліга 1: Марсель завдяки хет-трику Бенедетто на виїзді здолав Нім

У п’ятницю, в рамках 27-го туру Нім на власному полі поступився Марселю. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 26-й тур

Нім – Марсель – 2:3

Голи: Ферхат, 5, До, 90+2 – Бенедетто, 10, 36, 69

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27-й тур у п’ятницю, 28 лютого, відкривали Нім та Марсель. Аутсайдер турнірної таблиці відкрив рахунок вже на початку матчу: алжирський півзахисник господарів Зінедін Ферхат скористався відскоком і вдало зіграв на добиванні. Та вже за п’ять хвилин Даріо Бенедетто рахунок зрівняв. Під кінець першого тайму він же отримав пас з глибини поля і, вийшовши віч-на-віч з голкіпером, вивів гостей вперед.

В середині другої сорокап’ятихвилинки Бенедетто забив втретє, оформивши у матчі хет-трик. Відверто дограючи матч захисники "біло-голубих" у доданий час незграбно зіграли у власному штрафному майданчику, дозволивши після навісу з кутового відзначитись Люці До.

Як наслідок, перемога принесла Марселю 55 очок та залишила на другій сходинці, Нім з 27-ма пунктами – вісімнадцятий.

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