Ліга 1: Марсель вдев'ятьох втримав нічию в грі з Монпельє, Монако не зміг здолати Реймс

В рамках 6-го туру Марсель та Монпельє не виявили сильнішого у грі з 3 вилученнями, Ніцца здобула вольову перемогу над Діжоном, а Бордо з Брестом розписали результативну нічию.

Франція. Ліга 1, 6-й тур

Марсель – Монпельє – 1:1

Голи: Жермен, 74 – Сарр, 17, (аг.)

Вилучення: Камара, 90+1, Пайє, 90+3 – Феррі, 90+1

Бордо – Брест – 2:2

Голи: Бріан, 6, Пабло, 69 – Грандсір, 20, Отре, 45+1

Метц – Ам'єн – 1:2

Голи: Діалло, 68 – Гірассі, 39, Дібассі, 54

Нім – Тулуза – 1:0

Гол: Філіппото, 39

Ніцца – Діжон – 2:1

Голи: Дольберг, 29, Атал, 47 – Тавареш, 22

Реймс – Монако – 0:0

Марсель та Монпельє відкривали ігровий день у Франції. Гості вийшли вперед завдяки автоголу Сарра, проте Жермен в другому таймі зрівняв рахунок. Кінцівка матчу була дуже напруженою: Камара та Феррі були вилучені з поля на першій компенсованій хвилині, а ще через дві до них приєднався Пайє.

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Серед інших матчів Монако продовжує невдало виступати, не зумівши обіграти Реймс, а Ніцца вирвала перемогу в Діжона, поступаючись впродовж зустрічі, одним із м'ячів відзначився екс-форвард Аякса Дольберг.

Таким чином, Марсель набрав 11 очок та піднявся на 3 місце, а Ніцца має в активі 12 пунктів і наздогнала ПСЖ, який має гру в запасі. Монако ж продовжує розчаровувати, маючи лише 3 очки та посідаючи передостаннє місце.

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