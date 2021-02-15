Чемпіонат Франції 2020/21, 25-й тур

Монако – Лор'ян – 2:2

Голи: Бен-Єддер, 48, (пен.), 90+2 – Моффі, 7, (пен.), 62

Анже – Нант – 1:3

Голи: Мангані, 33, (пен.) – Сімон, 4, Луза, 7, (пен.), Бамба, 86

Діжон – Нім – 0:2

Голи: Ріпар, 76, Еліассон, 87

Вилучення: Саммарітано, 90 (Діжон)

Метц – Страсбур – 1:2

Голи: Делен, 17 – Томассон, 33, 84

Ренн – Сент-Етьєн – 0:2

Голи: Буанга, 27, Норден, 71

Лілль – Брест – 0:0

Бордо – Марсель – 0:0

Вилучення: Балерді, 55, Бенедетто, 59 (обидва – Марсель)

Монако розійшовся результативною нічиєю із Лор'яном. Рахунок відкрив Моффі вже на 7 хвилині, але по перерві Бен-Єддер відповів результативним пенальті. Пізніше ці ж гравці знову обмінялись голами – Моффі оформив дубль на 62 хвилині, а нападник монегасків забив вже у компенсований час.

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Лілль не зміг обіграти Брест. Лідер першості завдав аж 14 ударів по воротах, але жоден з них не влучив у площину, тож матч завершився без голів. Марсель із Бордо також не виявили сильнішого, проте провансальці отримали чималі проблеми по перерві. Балерді та Бенедетто побачили перед собою червоні картки, через що майже півгодини Марсель грав у дев'ятьох.

Таким чином, Лілль залишився першим з 55 очками – ПСЖ залишився другим, маючи на 1 пункт. Монако набрав 49 залікових балів та залишився четвертим, а Ренн, попри поразку від Сент-Етьєна втримав п'яту сходинку.

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