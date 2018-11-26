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Ліга 1: Марсель переграв Ам'єн завдяки хет-трику Товена, Ніцца перемогла Лілль, Монпельє і Ренн зіграли внічию

00:17 0 Читать на русском
Ліга 1: Марсель переграв Ам'єн завдяки хет-трику Товена, Ніцца перемогла Лілль, Монпельє і Ренн зіграли внічию
Ам'єн – Марсель / твіттер Марселя

Відбулися завершальні матчі 14-го туру французької Ліги 1: Ренн і Монпельє поділили очки, Ніцца вдома здолала Лілль, а Марсель на виїзді переграв Ам'єн.

Франція, Ліга 1, 14-й тур

Монпельє – Ренн – 2:2

Голи: Делор, 45+1, 49 – Бен Арфа, 5, Буріжо, 71 (пенальті)

Ніцца – Лілль – 2:0

Голи: Сіпрієн, 25, Сен-Максімен, 79

Ам'єн – Марсель – 1:3

Голи: Дібассі, 8 – Товен, 26, 80, 90+1

Нереалізований пенальті: Пайє, 84 (М)

У Монпельє на швидкий гол від Хатема Бен Арфа господарі відповіли дублем Анді Делора. Проте, на 71-й хвилині Бенжамен Буріжо реалізував пенальті та встановив остаточний результат поєдинку – 2:2.

Ніцца вдома спокійно переграла Лілль. Спочатку Маріо Балотеллі класно закинув на Сіпрієн, а той красиво переграв кіпера "догів". А наприкінці зустрічі Сан-Максімен завершив влучним ударом атаку "орлят" другим темпом.

Видовищним виявився і поєдинок в Ам'єні. Уже на старті зустрічі Дібассі вивів господарів уперед, але ще до перерви відновив паритет ударом із лінії штрафного майданчика Товен. А в другій половині гри Флоріан оформив хет-трик: спочатку хавбек класно поклав м'яч у дев'ятку ударом зі штрафного, а потім влучно пробив після передачі Лопеза. Між цими подіями Дімітрі Пайє не зумів переграти кіпера з одинадцятиметрової позначки.

Франція14 турСтад де ла Лікорн (Ам'єн)

Ам'єн - Марсель: Неділя 25 листопада 2018

Ам'єн
- : -
Марсель
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Лілль Лілль Ренн Ренн Монпельє Монпельє Ніцца Ніцца Франція Ам'єн Ам'єн Ам'єн - Марсель Флоріан Товен Флоріан Товен Марсель Марсель
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