Ліга 1: Марсель переграв Ам'єн завдяки хет-трику Товена, Ніцца перемогла Лілль, Монпельє і Ренн зіграли внічию

Відбулися завершальні матчі 14-го туру французької Ліги 1: Ренн і Монпельє поділили очки, Ніцца вдома здолала Лілль, а Марсель на виїзді переграв Ам'єн.

Франція, Ліга 1, 14-й тур

Монпельє – Ренн – 2:2

Голи: Делор, 45+1, 49 – Бен Арфа, 5, Буріжо, 71 (пенальті)

Ніцца – Лілль – 2:0

Голи: Сіпрієн, 25, Сен-Максімен, 79

Ам'єн – Марсель – 1:3

Голи: Дібассі, 8 – Товен, 26, 80, 90+1

Нереалізований пенальті: Пайє, 84 (М)

У Монпельє на швидкий гол від Хатема Бен Арфа господарі відповіли дублем Анді Делора. Проте, на 71-й хвилині Бенжамен Буріжо реалізував пенальті та встановив остаточний результат поєдинку – 2:2.

Ніцца вдома спокійно переграла Лілль. Спочатку Маріо Балотеллі класно закинув на Сіпрієн, а той красиво переграв кіпера "догів". А наприкінці зустрічі Сан-Максімен завершив влучним ударом атаку "орлят" другим темпом.

Видовищним виявився і поєдинок в Ам'єні. Уже на старті зустрічі Дібассі вивів господарів уперед, але ще до перерви відновив паритет ударом із лінії штрафного майданчика Товен. А в другій половині гри Флоріан оформив хет-трик: спочатку хавбек класно поклав м'яч у дев'ятку ударом зі штрафного, а потім влучно пробив після передачі Лопеза. Між цими подіями Дімітрі Пайє не зумів переграти кіпера з одинадцятиметрової позначки.