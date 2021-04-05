Чемпіонат Франції 2020/21, 31-й тур

Анже – Монпельє – 1:1

Голи: Баокен, 72 – Мавідіді, 47

Бордо – Страсбур – 2:3

Голи: Байсс, 36, Хванг, 45+1, (пен.) – Коне, 6, Діалло, 21, Ажурке, 30, (пен.)

Лор'ян – Брест – 1:0

Гол: Абергель, 45

Вилучення: Белькебла, 90+3

Нант – Ніцца – 1:2

Голи: Абдулайє Туре, 32 – Дольберг, 11, (пен.), 29

Реймс – Ренн – 2:2

Голи: Діа, 60, Конан, 81 – Гірассі, 75, (пен.), 83

Вилучення: Кассама, 85 (Реймс)

Нім – Сент-Етьєн – 0:2

Голи: Хазрі, 23, Буанга, 66

Марсель – Діжон – 2:0

Голи: Балерді, 45+1, Альваро, 79

Недільню програму французької першості відкривали Анже та Монпельє, який розраховує на зону єврокубків. Втім, планувати їм досить рано, адже середняк першості примудрився відібрати очки. Мавідіді на початку другої половини відкрив рахунок, але Баокен не дав Монпельє забрати три очки, забивши на 72 хвилині.

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Бордо та Страсбур видали надрезультативний перший тайм – команди на двох забили п'ять м'ячів, а перемогу святкували останні з рахунком 2:3. Екс-зірка Аякса Дольберг власноруч приніс перемогу Ніцці, оформивши дубль у ворота Нанта – суперник відповів лише 1 м'ячем.

Реймс відібрав очки у Ренн. Команди обмінялись голами Діа та Гірассі, а трохи пізніше забили Конан і той таки Гірассі. На останні кілька хвилин Ренн отримав чисельну перевагу після вилучення Кассами, але не дотиснув суперника. Марсель впевнено обіграв Діжон, а головним героєм став Пайєт, який оформив дубль із асистів – забивали Балерді та Альваро. Ця перемога дозволила "провансальцям" піднятись на 6 місце та впритул наблизитись до п'ятого Ланса – Ренн та Монпельє з 45 пунктами залишились сьомим та восьмим відповідно.

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