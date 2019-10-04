Ліга 1: Марсель на виїзді поступився Ам'єну

У матчі 9 туру Ліги 1 Марсель не зміг увірватись у зону єврокубків, поступившись Ам'єну.

Франція. Ліга 1, 9 тур

Ам'єн – Марсель – 3:1

Голи: Алісамі, 11, Гірассі, 41 (пен.), Мендоса, 90+1 – Бенедетто, 23

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Ам'єн у рамках 9 туру Ліги 1 вдома приймав Марсель. Підопічні Андре Віллаша-Боаша прагнули увірватись в єврокубкову зону. Проте, вже на 11-й хвилині зустрічі Алісамі забив, на перший погляд, суперечливий гол, але м'яч перетнув лінію воріт. На 23-й хвилині Даріо Бенедетто ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок. Під кінець тайму господарі заробили пенальті, який реалізував Гірассі.

По перерві Марсель не зміг знову відновити рівновагу, натомість отримав третій гол у свої ворота в компенсований час, і змушений їхати ні з чим. Наразі у "провансальців" 13 очок і 6 сходинка в турнірній таблиці. Ам'єн на 11 сходинці з 11 пунктами.

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