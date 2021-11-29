Франція, Ліга 1, 15-й тур

Бордо – Брест – 1:2

Голи: Грегерсен, 43 – Ле Дуарон, 60, 66

Лор'ян – Ренн – 0:2

Голи: Ляборд, 75, Доку, 78

Монако – Страсбур – 1:1

Голи: Бен-Єддер, 45+1 (пенальті) – Ажорк, 48 (пенальті)

Реймс – Клермон – 1:0

Гол: Жіслен Конан, 90+1

Монпельє – Ліон – 0:1

Гол: Пакета, 17

Марсель – Труа – 1:0

Гол: Лірола, 74

Асистентський хет-трик Мессі та дубль Маркіньйоса у відеоогляді матчу Сент-Етьєн – ПСЖ

На берегах Біскайської затоки місцевий Лор'ян тримав інтригу в двобої з Ренном до фінальної 15-хвилинки. Однак, "хеки" таки пропустили двічі за три хвилини та продовжили серію поразок до чотирьох матчів. Спершу Ляборд вчасно опинився у карній зоні й відкрив рахунок. А згодом Доку накрутив оборонців і з лінії штрафного пробив точно під стійку.

А ось Монако втратив перемогу в домашньому поєдинку проти Страсбура. Монегаски обмінялися з гостями реалізованими пенальті. Одинадцятиметровий у доданий арбітром до першого тайму часу результативно виконав Бен-Єддер. Страсбур відповів на старті другої половини – Ажорк дав шанс Нюбелю, але німецький кіпер удар з позначки парирувати не зміг – 1:1 за підсумок.

Нарешті Ліон і Марсель здобули мінімальні перемоги над Монпельє і Труа відповідно. Героєм "ткачів" знову став Лукас Пакета. Бразилець ефектно зіграв головою на добиванні після того, як за господарів Мосона зіграла поперечина. Натомість Олімпік переміг завдяки Полю Ліролю, який скористався виходом віч-на-віч із кіпером після пасу Пайє.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції