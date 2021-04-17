Франція, Ліга 1, 33-й тур

Анже – Ренн – 0:3

Голи: Доку, 45+1, Тер'є, 73, Гірассі, 90+1

Марсель – Лор'ян – 3:2

Голи: Пайє, 53, Лірола, 56, 90+1 – Моффі, 19, 70

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Анже протримався увесь тайм проти Ренна, але пропустив у роздягальню. Гол зробив Жеремі Доку. Юний бельгієць розігнав комбінаційну атаку "червоно-чорних" лівим флангом, яку ж сам і завершив ударом у протихід кіперу після стінки з Тер'є. Ще двічі гості забили після перерви. На 73-й Те отримав у штрафному майданчику пас із глибини й спокійно відкинув на того ж Тер'є – Мартін був точним. А на першій доданій арбітром хвилині Дальберт віддав у карну зону на Сехру Гірассі, той правою прибрав двох оборонців, а потім лівою катнув повз голкіпера – 0:3.

Натомість на Велодромі були справжні гойдалки. У першому таймі в рахунку повели "хеки". Це Теремас Моффі уник офсайду, вибіг на побачення з голкіпером і після обіграшу Манданда спокійно покотив у ворота. Олімпік відповів двома голами впродовж трьох хвилин на старті другої половини. Спочатку Дімітрі Пайє розкішно розрядив гармату, пробивши з льоту з лінії штрафного після скидки головою Міліка. А потім Поль Лірола реалізував вихід віч-на-віч із воротарем після розрізного пасу Товена. Та Лор'ян зумів відігратися: Вісса перехопив м'яч у центрі поля, втік до воріт суперника й відкинув на Моффі, а той без зайвих роздумів пробив у дальню дев'ятку – 2:2! Марсель, однак, зумів вирвати перемогу в ендшпілі, коли Лірола більярдним пострілом із кута карної зони за діагоналлю поцілив у нижній кут.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції