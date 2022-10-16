Ліга 1: Лор'ян втратив шанс обігнати ПСЖ, Ланс наблизився до парижан, обігравши Монпельє
Відбулись суботні матчі 11-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2022/23, 11-й тур
Лор'ян – Реймс – 0:0
Вилучення: Лопі, 46, Агбаду, 90+1 (обидва – Реймс)
Ланс – Монпельє – 1:0
Гол: Саїд, 67
Лор'ян не зміг обіграти Реймс попри чисельну перевагу – на старті другого тайму Лопі отримав другу жовту картку. А в компенсований час гості залишились удев'ятьох, проте це не допомогло Лор'яну. Ланс своєю чергою здолав Монпельє завдяки голу Саїда.
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Таким чином, Лор'ян зрівнявся з ПСЖ за очками (в обох по 26), але парижани мають гру в запасі. Ланс залишився третім з 24 пунктами, відстаючи від лідерів на 2 бали.
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