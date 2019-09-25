Ліга 1: Ліон втратив очки в Бресті, Сент-Етьєн знову програв, Анже в зоні Ліги чемпіонів

Завершилися ще кілька матчів 7-го туру чемпіонату Франції.

Франція, Ліга 1, 7-й тур

Ам'єн – Бордо – 1:3

Голи: Мендоса, 2 – Адлі, 8, 45+1, Калу, 73

Брест – Ліон – 2:2

Голи: Кур, 29, 85 – Мусса Дембеле, 28, Корне, 69

Лілль – Страсбур – 2:0

Голи: Осімхен, 43, Ремі, 64

Монпельє – Нім – 1:0

Гол: Суке, 31

Нант – Ренн – 1:0

Гол: А. Туре, 77 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Ньянг, 35 (Р)

Сент-Етьєн – Метц – 0:1

Гол: Діалло, 18

Тулуза – Анже – 0:2

Голи: Аліуї, 88, 90+5

ПСЖ – Реймс – розпочався о 22:00

Ліга 1: Монако впевнено обіграв Ніццу і здобув першу перемогу в сезоні, Марсель несподівано втратив очки з Діжоном

Бордо пропустив швидкий гол від Мендоси на старті виїзної зустрічі з Ам'єном, але легко здобув перемогу. Уже на 8-й хвилині Ясін Адлі чудовим дальнім ударом відновив рівновагу, а під завісу тайму оформив дубль, поклавши м'яч у ліву дев'ятку зі штрафного. Переможну крапку в поєдинку поставив Семюел Калу – нігерієць круто пробив метрів із 25-ти.

Ліон двічі виходив вперед у матчі з Брестом зусиллями Дембеле та Корне, але бретонці двічі зуміли вирівняти становище. Героєм господарів цього вечора став Йоанн Кур. Досвідчений хавбек двічі опинявся у ролі центрфорварда й не підвів своїх одноклубників – 2:2 у підсумку.

А у Ліллі феєрив Віктор Осімхен. Молодий нігерієць спочатку вдало зіграв на добиванні під завісу першого тайму, а в середині другої половини гри вивів на побачення з кіпером ветерана Лоїка Ремі. Екс-форвард збірної Франції не схибив.

Монпельє вдома для перемоги над Німом вистачило й одного забитого м'яча. На 31-й хвилині Арно Суке вчасно приєднався до атаки "паладинів" і гарматним пострілом відправив м'яч у дальню дев'ятку в атаці другим темпом. Мінімальною домашньою звитягою може похвалитися і Нант. "Канарки" мали пропустити в першому таймі, але Ньянг не зумів реалізувати пенальті. А в таймі другому Абдулає Туре провів майстер-клас для опонентів, забивши з 11-метрової позначки елегантною "панєнкою".

Мінімуму для 3 очок вистачило й Метцу. Щоправда, представник Лотарингії переміг на виїзді суперника Олександрії у Лізі Європи Сент-Етьєн. На 18-й хвилині Абібу Діалло був першим на м'ячі після подачі кутового й забив "зеленим". Чергова поразка "зелених" ставить під сумнів майбутнє в клубі головного тренера Гіслена Прентана.

Свій сенсаційний поступ продовжив Анже. Відвертий андердог чемпіонату здобув уже п'яту перемогу в сезоні й піднявся на 2-ге місце в Лізі 1. Три очки в Тулузі гостям подарував Рашид Аліуї. Марокканець на 88-й хвилині відмінно виконав штрафний, а в доданий арбітром час спокійно розіграв із Нінгою вихід 2 в 1.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції