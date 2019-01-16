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Ліга 1: Ліон врятувався в матчі з Тулузою, Монако розписав нічию з Ніццою

22:02 79 Читать на русском
Ліга 1: Ліон врятувався в матчі з Тулузою, Монако розписав нічию з Ніццою
Ліга 1: Ліон врятувався в матчі з Тулузою, Монако розписав нічию з Ніццою

Відбулися перенесені матчі чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Ліга 1, 17-й тур

Монако – Ніцца – 1:1

Голи: Бадашіль, 50 – Сен-Максімен, 30

Вилучення: Сако (Ніцца), 45

Нереалізований пенальті: Сен-Максімен, 77

Нім – Нант – 1:0

Гол: Алакуч, 65

Вилучення: Кулібалі (Нант), 45

Тулуза – Ліон – 2:2

Голи: Дурмаз, 12, 74 (пен.) – Дембеле, 75, Фекір, 87

Франція17 турЛуї ІІ (Монако)

Монако - Ніцца: Середа 16 січня 2019

Монако
Матч завершено
1 : 1
Ніцца
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