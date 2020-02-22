toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Ліга 1: Ліон в більшості обіграв Метц, Ніцца розписала результативну нічию з Брестом

00:05 23 Читать на русском
Ліга 1: Ліон в більшості обіграв Метц, Ніцца розписала результативну нічию з Брестом
Дембеле відкриває рахунок / AFP

Відбулись матчі 26-го туру чемпіонату Франції, в яких Ліон переміг Метц, а Ніцца втратила перемогу в поєдинку з Брестом. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 26-й тур

Ніцца – Брест – 2:2

Голи: Уна, 23, Дольберг, 33 – Грансір, 45, Данте, 53, (аг.)

Метц – Ліон – 0:2

Голи: Мусса Дембеле, 45+7, (пен.), Ауар ,90+4

Ніцца не зуміла втримати перемогу попри перевагу у 2 м'ячі. Рахунок відкрив Уна, замкнувши скидку Дольберга з лінії воріт. За 10 хвилин ця парочка створила другий гол, Уна віддав не досить зручну передачу на данця, але той наздогнав м'яч та з лінії штрафного пробив у ближній кут. До перерви Грансір вдало зіграв на добиванні, а на початку другої половини Данте невдало перервав пас з флангу.

У Франції гравець дискваліфікований на 5 років за те, що вкусив пеніс суперника – курйоз дня

У другому поєдинку ігрового дня Ліон в більшості переміг Метц. Наприкінці першого тайму "ткачі" заробили пенальті, коли захисник Метца зіграв рукою у штрафному після подачі кутового. Дембеле без проблем розвів м'яч і голкіпера по різним кутам. Друга половина проходила за переваги Ліона, і ближче до кінця гри Метц залишився у меншості. Діалло відверто штовхнув Марсаля (хоча гравець Ліона спровокував суперника), а суддя вилучив лише захисника Метца. Ауар в компенсований час поставив крапку в поєдинку.

Таким чином, Ліон набрав 37 очок та піднявся на 6 місце, Метц з 28 пунктами лишився на 15 позиції. Ніцца також має 37 залікових балів, проте посідає 9 сходинку за додатковими показниками, Брест з 34 очками – дванадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

blog_ava
Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке
21 лютого
12667
Теги
Ліон Ліон Ніцца Ніцца Брест Брест Метц Метц Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
17
хв
Маріуполь
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук