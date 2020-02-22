Ліга 1: Ліон в більшості обіграв Метц, Ніцца розписала результативну нічию з Брестом

Відбулись матчі 26-го туру чемпіонату Франції, в яких Ліон переміг Метц, а Ніцца втратила перемогу в поєдинку з Брестом. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 26-й тур

Ніцца – Брест – 2:2

Голи: Уна, 23, Дольберг, 33 – Грансір, 45, Данте, 53, (аг.)

Метц – Ліон – 0:2

Голи: Мусса Дембеле, 45+7, (пен.), Ауар ,90+4

Ніцца не зуміла втримати перемогу попри перевагу у 2 м'ячі. Рахунок відкрив Уна, замкнувши скидку Дольберга з лінії воріт. За 10 хвилин ця парочка створила другий гол, Уна віддав не досить зручну передачу на данця, але той наздогнав м'яч та з лінії штрафного пробив у ближній кут. До перерви Грансір вдало зіграв на добиванні, а на початку другої половини Данте невдало перервав пас з флангу.

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У другому поєдинку ігрового дня Ліон в більшості переміг Метц. Наприкінці першого тайму "ткачі" заробили пенальті, коли захисник Метца зіграв рукою у штрафному після подачі кутового. Дембеле без проблем розвів м'яч і голкіпера по різним кутам. Друга половина проходила за переваги Ліона, і ближче до кінця гри Метц залишився у меншості. Діалло відверто штовхнув Марсаля (хоча гравець Ліона спровокував суперника), а суддя вилучив лише захисника Метца. Ауар в компенсований час поставив крапку в поєдинку.

Таким чином, Ліон набрав 37 очок та піднявся на 6 місце, Метц з 28 пунктами лишився на 15 позиції. Ніцца також має 37 залікових балів, проте посідає 9 сходинку за додатковими показниками, Брест з 34 очками – дванадцятий.

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