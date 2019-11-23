Ліга 1: Ліон у матчі з двома вилученнями переграв Ніццу, Анже здолав Нім та піднявся на другу сходинку

Відбулись чергові матчі 14-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 14-й тур

Ліон – Ніцца – 2:1

Голи: Рен-Аделаїд, 11, Дембеле, 28 (пен.) – Дольберг, 78

Вилучення: Марсаль, 34 – Бурнер, 78

Ам'єн – Страсбур – 0:4

Голи: Цаці, 43, Айорке, 56, Мотіба, 72, Коста, 76

Вилучення: Шеджу, 83 (А)

Анже – Нім – 1:0

Гол: Мангані, 67

Брест – Нант – 1:1

Голи: Кардона, 68 – Кулібалі, 31

Діжон – Ренн – 2:1

Голи: Самарітано, 70, Чояр, 83 – Рафінья, 59

Метц – Реймс – 1:1

Голи: Траоре, 47 – Дісасі, 7

Вилучення: Кафаро, 90 (Р)

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Ліон вже у першому таймі матчу проти Ніцци забезпечив собі гандикап у 2 голи. Після переви гості зуміли відквитати один м'яч, але навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо.

Брест та Нант розписали результативну нічию з рахунком 1:1. З таким же результатом завершилось протистояння Метца та Реймса.

Діжон мінімально переграв Ренн, а Нім прогнозовано поступився Анже, який посів другу сходинку у турнірній таблиці.

Страсбур познущався над Ам'єном, забивши 4 м'ячі без відповіді.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції