Ліга 1, 13 тур

Лілль – Монако – 2:1

Голи: Девід, 53, Язиджі, 65 – Пеллегрі, 90

Анже – Лор'ян – 2:0

Голи: Фюльжені, 10, Капель, 90+6

Бордо – Брест – 1:0

Гол: Бен Арфа, 84

Діжон – Сент-Етьєн – 0:0

Нант – Страсбур – 0:4

Голи: Л'єнар, 16 (пен.), Діалло, 34 Ажорк, 78 (пен.), Зої, 83

Реймс – Ніцца – 0:0

Метц – Ліон – 1:3

Голи: Булайя, 76, – Депай, 17, Екамбі, 47, 60

Нереалізований пенальті: Булайя, 7

Вилучення: Бойє, 87 – Шеркі, 90+3

День розпочався з протистояння Лілля та Монако, в якому сильнішими виявилися "доги". Бомбардири команди Девід і Язиджі відзначилися голами, і відповідь Пеллегрі була занадто пізньою.

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Хатем Бен Арфа нагадав про себе фірмовим голом (зміщення з флангу і точний постріл), а також приніс Бордо мінімальну перемогу над Брестом. Анже ударно провів початок та кінцівку матчу з Лор'яном – 2:0. Знайшлося місце двом нульовим нічиїм – глядачів розчарували Діжон, Сент-Етьєн, Реймс і Ніцца. Ще більшої ганьби зазнав Нант, який в рідних стінах примудрився програти аутсайдеру Страсбуру з рахунком 0:4.

Ліон не мав жодних проблем з Метцом. У дебюті Булайя "запоров" пенальті, і покарання не забарилося. Депай відкрив рахунок, а по перерві феєрив Екамбі. Булайя дещо виправився голом престижу, але не більше – 1:3.

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