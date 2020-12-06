Ліга 1: Ліон розібрався з Метцом, Страсбур принизив Нант, Монако поступився Ліллю
Програма 13 туру чемпіонату Франції завершилася відразу сімома недільними поєдинками.
Ліга 1, 13 тур
Лілль – Монако – 2:1
Голи: Девід, 53, Язиджі, 65 – Пеллегрі, 90
Анже – Лор'ян – 2:0
Голи: Фюльжені, 10, Капель, 90+6
Бордо – Брест – 1:0
Гол: Бен Арфа, 84
Діжон – Сент-Етьєн – 0:0
Нант – Страсбур – 0:4
Голи: Л'єнар, 16 (пен.), Діалло, 34 Ажорк, 78 (пен.), Зої, 83
Реймс – Ніцца – 0:0
Метц – Ліон – 1:3
Голи: Булайя, 76, – Депай, 17, Екамбі, 47, 60
Нереалізований пенальті: Булайя, 7
Вилучення: Бойє, 87 – Шеркі, 90+3
День розпочався з протистояння Лілля та Монако, в якому сильнішими виявилися "доги". Бомбардири команди Девід і Язиджі відзначилися голами, і відповідь Пеллегрі була занадто пізньою.
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Хатем Бен Арфа нагадав про себе фірмовим голом (зміщення з флангу і точний постріл), а також приніс Бордо мінімальну перемогу над Брестом. Анже ударно провів початок та кінцівку матчу з Лор'яном – 2:0. Знайшлося місце двом нульовим нічиїм – глядачів розчарували Діжон, Сент-Етьєн, Реймс і Ніцца. Ще більшої ганьби зазнав Нант, який в рідних стінах примудрився програти аутсайдеру Страсбуру з рахунком 0:4.
Ліон не мав жодних проблем з Метцом. У дебюті Булайя "запоров" пенальті, і покарання не забарилося. Депай відкрив рахунок, а по перерві феєрив Екамбі. Булайя дещо виправився голом престижу, але не більше – 1:3.
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