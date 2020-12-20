Відбулися три поєдинки чемпіонату Франції. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 16 тур

Метц – Ланс – 2:0

Голи: Нетте, 30, Булая, 90+3

Марсель – Реймс – 1:1

Голи: Товен, 45 – Нагатомо, 21 (авт)

Ніцца – Ліон – 1:4

Голи: Гуїрі, 44 – Депай, 32 (п), Кадевере, 39, Екамбі, 63, Ауар, 73

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Програму ігрового дня відкривали середняки чемпіонату. Метц на власному полі здобув перемогу і наблизився до Ланса на відстань одного очка – 7 і 8 місця відповідно.

Марсель знову не переміг. Після поразки від Ренна в минулому турі провансальці розписали нічию з Реймсом, який перебуває в нижній частині таблиці.

Ліон впевнено скористався можливістю стати лідером. "Ткачі" розгромили Ніццу, забивши по два голи в кожному із таймів, на що "орли" спромоглися відповісти лише одного разу. Додамо, що Ліону буде важко втриматися на вершині – Лілль та ПСЖ зіграли на матч менше і мають усі шанси піднятися вище.

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