У неділю, 29 січня, продовжився 20-й тур французької Ліги 1. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 20 тур

Ніцца – Лілль – 1:0

Гол: Лаборд, 34

Брест – Анже – 4:0

Голи: Ле Дуарон, 14, Муньє, 34, Онора, 59, Ле Мелу, 84

Клермон – Нант – 0:0

Осер – Монпельє – 0:2

Голи: Мавідіді, 62, 80

Нереалізований пенальті: Туре, 90+3 (Осер)

Аяччо – Ліон – 0:2

Голи: Лепенан, 20, Ляказетт, 71

У стартовому поєдинку дня Лілль Паулу Фонсеки мінімально поступився Ніцці, пропуствиши єдиний гол від Лаборда незадовго до перерви. Ісмаїлі відіграв весь матч, але не допоміг "догам" уникнути поразки.

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В інших поєдинках неділі Брест у битві аутсайдерів розбив Анже, а Монпельє завдяки дублю Мавідіді переграв Осер. Ліон на Корсиці впевнено здолав місцевий Аяччо, забивши по голу в кожному з таймів. Команда Лорана Блана перервала триматчеву безвиграшну серію і піднялася на 9 місце.

Єдина нічия була зафіксована у поєдинку Клермона з Нантом, які так і не забили бодай гол.

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