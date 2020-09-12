Ліга 1: Ліон несподівано втратив очки у матчі з Бордо
В рамках 3-го туру чемпіонату Франції Ліон не зміг обіграти Бордо. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2020/21, 3-й тур
Бордо – Ліон – 0:0
Попри статус гостей, саме Ліон захопив ініціативу, проте в першому таймі "ткачі" не змогли відзначитись голом. Другий тайм продовжився вже із тотальною перевагою Ліона, однак Бордо всією командою став на захист своїх воріт. Коли не виручали захисники чи голкіпер – на допомогу приходила стійка (в моменті з пострілом Ауара). В підсумку, жирондинці зуміли втримати нічию.
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Таким чином, Ліон набрав 4 очки та піднявся на 3 місце. Бордо розташувався на сходинку вище із 5 пунктами, проте має на один зіграний матч більше.
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