У неділю, 12 вересня, відбулись ще кілька поєдинків 5-го туру французької першості. Звіт про перемоги Ніцци і Ліона читайте на Футбол 24.

Ліга 1, 5-й тур

Нант – Ніцца – 0:2

Голи: Дольберг, 75, Гуірі, 80

Ліон – Страсбур – 3:1

Голи: М. Дембеле, 8, Денаєр, 64, Пакета, 87 – А. Діалло, 90+7

Ніцца завітала в гості до Нанта, де не без проблем здобула перемогу. Хоч господарі і переважали за моментами, "орлята" були влучнішими і двічі забили у другому таймі. Перемога допомогла Ніцці набрати 9 очок і піднятись на четверту сходинку, Нант же залишився на 14 позиції.

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А от Ліон більш заслужено переграв Страсбур. Гол Дембеле у першому таймі і м'ячі Денаєра з Пакета допомогли "ткачам" завоювати три очки. Втім, Страсбур відзначився голом престижу з пенальті аж на 90+7 хвилині поєдинку. 3:1 – Ліон з вісьмома пунктами в активі розташувався 7-м, Страсбур з чотирма заліковими балами йде 15-м.

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