Ліга 1: Ліон на останніх хвилинах переміг Ренн

У матчі 30 туру Ліги 1 Ліон завдяки голу Мартіна Тер'є на виїзді мінімально обіграв Ренн.

Франція. Ліга 1, 30 тур

Ренн – Ліон – 0:1

Гол: Тер'є, 86

ПСЖ запропонує Мбаппе вражаючу зарплату – більше лише у Мессі

Ренн у рамках 30 туру Ліги 1 вдома приймав Ліон. "Ткачам" необхідно було перемогти задля комфортного перебування на 3 сходинці в таблиці, а господарі могли максимально наблизити себе до зони єврокубків.

За більш-менш рівної гри команди не могли забити у ворота одна одної майже до кінця зустрічі. На 84-й хвилині гості випустили на поле Мартіна Тер'є, а через 2 хвилини він забив єдиний і переможний гол. Ліон набрав 56 очок і щонайменше зберіг відрив від Марселя, тоді як у Ренна 41 пункт і 8 позиція.