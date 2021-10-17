Відбулися чергові матчі 10-го туру Ліги 1. Рахунок та огляд поєдинків читайте у цій новині на "Футбол 24".

Франція, 10 тур

Клермон – Лілль – 1:0

Гол: Н'Сімба, 32

Ліон – Монако – 2:0

Голи: Екамбі, 75 (п), Денайєр, 90

Чинного чемпіона продовжує лихоманити. Лілль після зміни тренера і кадрових перестановок зовсім не нагадує команду, який торік на рівних вела боротьбу з ПСЖ. Черговою нездоланною перешкодою для "догів" став Клермон. Новачок Ліги 1 здобув мінімальну перемогу завдяки голу Н'Сімба у першому таймі.

Ліон у центральному матчі туру здолав Монако. "Ткачі" протягом усього матчу володіли відчутною перевагою, але втілити її у результат змогли лишень наприкінці матчу. Зламати оборонні редути монегасків допоміг пенальті, який реалізував Екамбі. Вже на останній хвилині Денайєр зробив рахунок переконливішим. Перемога дозволила Ліону випередити Монако і наблизитися до зони ЛЧ,