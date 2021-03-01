Чемпіонат Франції 2020/21, 27-й тур

Монако – Брест – 2:0

Голи: Йоветіч, 76, Фолланд, 90

Нереалізований пенальті: Бен Єддер, 30

Анже – Ланс – 2:2

Голи: Діоні, 5, Мангані, 10, (пен.) – Клаусс, 22, Калімуендо, 90+1

Лор'ян – Сент-Етьєн – 2:1

Голи: Лор'єнте, 66, 86 – Мукуді, 14

Нім – Нант – 1:1

Голи: Коне, 76 – Бла, 27

Вилучення: Мігель, 90+1 (Нім)

Реймс – Монпельє – 0:0

Лілль – Страсбур – 1:1

Голи: Фонте, 86 – Ажурке, 36

Марсель – Ліон – 1:1

Голи: Мілік, 44, (пен.) – Екамбі, 21

Вилучення: Пакета, 71 (Ліон)

Монако досить просто обіграв Брест. В першій половині Бен-Єддер не зміг реалізувати пенальті, а по перерві на передній план вийшов Головін. Росіянин асистував Йоветічу та Фолланду, що дозволило монегаскам перемогти.

Монако запланував купівлю Ляказетта

Лілль на останніх хвилинах врятувався від поразки аутсайдеру. Ажурке у першій половині вивів Страсбур вперед, але Фонте на 86 хвилині приніс нічию для "догів".

Марсель та Ліон розписали бойову нічию в центральному матчі туру. Екамбі на 21 хвилині вивів "ткачів" вперед, проте ще до перерви Мілік реалізував пенальті. Пакета ближче до кінця зустрічі отримав другу жовту картку, проте Марсель не зумів скористатись чисельною перевагою.

Таким чином, Лілль з 59 очками залишився першим, Ліон з 56 пунктами втримався на третій сходинці та втратив нагоду обігнати ПСЖ, який має на 1 заліковий бал більше.

Мбаппе оформив дубль та встановив рекорд сезону – ПСЖ продовжує тиснути на лідерів Ліги 1