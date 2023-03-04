Франція, 26 тур

Ланс – Лілль – 1:1

Голи: Фонте (аг), 41, – Девід, 69.

Ланс на початку матчу мав перевагу. Підопічні Франка Еса намагалися забити швидкий гол, але оборона Лілля витримувала натиск. В першому таймі “догам” не вдалося завдати жодного удар, який би потрапив у площину воріт Бріса Самба. Гра була напружена в центрі поля, і арбітру матчу довелося показати чотири жовті картки. На 41 хвилині матчу помилився досвідчений захисник Лілля Жозе Фонте та переправив м’яч у свої ворота.

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На початку другого тайму Ланс провів кілька небезпечних атак, але змінити рахунок на табло не зуміли. Після перерви Лілль поступово почав контролювати хід зустрічі і створювати моменти. На 69 хвилині Джонатан Девід влучно пробив після серії відскоків і зробив рахунок нічийним. Команди продовжували обмінюватися небезпечними атаками, але до кінця матчу нікому не вдалося забити. Лілль був трішки ближчим до перемоги, але чудова гра голкіпера Ланса завадила її отримати.

Ланс посідає наразі третє місце, маючи в своєму активі 51 очко. Команда Фонсеки наблизилася до п'ятого місця і відстає наразі на один пункт. "Доги" перебувають на шостій сходнці з 45 балами.

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