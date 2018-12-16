Ліга 1: Лілль у меншості в результативному матчі обіграв Нім

Матч 18 туру Ліги 1 між Ліллем та Німом був багатим на голи. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Ліга 1, 18-й тур

Нім – Лілль – 2:3

Голи: Аліуї, 68, Депре,90 – Леау, 4, Бамба, 41, Пепе, 66

Вилучення: Фонте (Лілль), 16

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Матч розпочався вдало для гостей – вже на 4-й хвилині Леау відкрив рахунок. Втім, вже через декілька хвилин Фонте підвів партнерів та залишив команду у меншості.

Втім, гості зуміли до перерви подвоїти свою перевагу, а після відпочинку забити ще один м'яч.

Господарі прокинулися лише в другій половині другого тайму, відквитали два м'ячі, проте зрівняти рахунок не спромоглися.

Після 18 турів Лілль із має в активі 34 очки та перебуває на 2 місці, Нім із 23 балами перебуває на 10 місці.