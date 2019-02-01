Ліга 1: Лілль у рідних стінах розтрощив Ніццу

Лілль без проблем розібрався із Ніццою завдяки голам Леау, Пепе та Бамби.

Франція. Ліга 1, 23-й тур

Лілль – Ніцца – 4:0

Голи: Леау, 7, Пепе, 37, Бамба, 75, Ремі, 90+3

Вилучення: Леєс-Мелу, 89

Господарі відразу взяли ініціативу до своїх ніг та відзначилися вже у дебюті зустрічі. Леау опинився у потрібному місці, у потрібний час та з близької відстані розстріляв Бенітеса після прострілу з флангу.

На 37-й хвилині Пепе у контратаці самотужки створив собі момент та результативно пробив після сольного проходу флангом. На 75-й хвилині Пепе вже видав відмінну передачу на Бамбу, якому залишалося лише не схибити, пробиваючи у кут воріт. В підсумку Бамба пробив влучно.

На 89-й хвилині гравець Ніцци Леєс-Мелу отримав пряму червону картку за грубу гру проти суперника, а на у компенсований арбітром час Лоїк Ремі результативно пробив головою після навісу від партнера, встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

Після цього матчу Лілль продовжує посідати другу сходинку у Лізі 1. У активі команди 46 очок. Ніцца з 34-ма пунктами розташувалася на сьомій позиції.