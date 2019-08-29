Ліга 1: Лілль розбив Сент-Етьєн, Марсель здобув першу перемогу в сезоні

Відбулися заключні матчі третього туру чемпіонату Франції. Марсель переміг Ніццу, а Лілль легко розібрався із Сент-Етьєном.

Чемпіонат Франції, 3 тур

Лілль – Сент-Етьєн – 3:0

Голи: Осімхен, 37, 74, Бамба, 69 (пен.)

Ніцца – Марсель – 1:2

Голи: Сіпрієн, 66 (пен.) – Бенедетто, 31, Пайє, 73 (пен.)

"Доги" не відчули спротиву у домашньому поєдинку із Сент-Етьєном. Героєм зустрічі став Віктор Осімхен, який перейшов у Лілль цього літа із Шарлеруа. Нігерієць вийшов на заміну у першому таймі і встиг відзначитися двома голами.

Монпельє несподівано переграв Ліон у багатому на події матчі Ліги 1

Марсель у матчі проти Ніцци також вийшов вперед завдяки голу новачка. Екс-форвард Бока Хуніорс Даріо Бенедетто прошив голкіпера "орлів" потужним ударом з лінії штрафного майданчика. В середині другого тайму команди обмінялися влучними ударами з пенальті від Сіпрієна і Пайє – 1:2.

Кабай перейшов у Сент-Етьєн

Після трьох турів у активі Лілля шість очок, а Марсель здобув першу перемогу в чемпіонаті, яка збільшила його доробок до чотирьох пунктів.