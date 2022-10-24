Ліга 1: Лілль обіграв Монако у трилері з 7-ма голами, Ренн ледве дотиснув найгіршу команду чемпіонату
Відбулися завершальні матчі 12-го туру чемпіонату Франції. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга 1, 12 тур
Анже – Ренн – 1:2
Голи: Салама, 53 – Гуїрі, 43, Майєр, 90+2 (п)
Клермон – Брест – 1:3
Голи: Аллевінья, 83 – дель Кастільйо, 14 (п), Онора, 53, Ле Дуарон, 67
Реймс – Осер – 2:1
Голи: Балогун, 28, Дзунья, 83 – Н'янг, 33
Труа – Лор'ян – 2:2
Голи: Лапорте, 34 (авт), Лопеш, 61 – Діарра, 50, Буагар, 81
Тулуза – Страсбур – 2:2
Голи: Роу, 44, Деягере, 55 – Мотіба, 65, Гамейро, 73
Ніцца – Нант – 1:1
Голи: Пепе, 90+6 (п) – Ганаго, 49
Лілль – Монако – 4:3
Голи: Алешандро, 22, Кабелла, 39, 62, Бамба, 70 – Олівейра, 34, Діассі, 44, Бен Єддер, 53
Сьогоднішній ігровий день був багатий на нічиї. Зокрема, Лор'ян несподівано не зумів обіграти Труа і втратив шанс повернути собі друге місце. Ренн також був близький до втрати очок, лише пенальті у компенсований час приніс супернику Динамо в ЛЄ перемогу над Анже, який розташувався на дні турнірної таблиці.
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Максимально видовищним виявився останнім матч туру. Лілль двічі виходив уперед, але Монако знаходив у собі сили відігратися. Ба більше, на початку другого тайму вже монегаски були попереду. Проте "доги" також продемонстрували свій характер і вибороли перемогу. Підопічні Паулу Фонсеки взяли три очки у третьому матчі поспіль, максимально наблизившись до зони єврокубків.