Ліга 1: Ліон здолав Ренн та вирвався у лідери, Ланс перестріляв Сент-Етьєн, визначився кандидат на виліт

У центральному матчі туру Лілль у рідних стінах впевнено здолав кризовий Марсель та повернув статус лідера перегонів.

Бордо не зміг втримати оборону проти чинного чемпіона турніру. Завдяки голу Сарабії ПСЖ розташувався на другій сходинці, відстаючи від Лілля лише на два очки.

В інших поєдинках, Монако вдома програв Страсбуру, Монпельє та Лор'ян не визначили сильнішого, а Реймс на виїзді обіграв Нант.

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