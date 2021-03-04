Ліга 1: Лілль обіграв Марсель та повернувся на вершину, ПСЖ переміг Бордо, Монако поступився Страсбуру
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Відбулись поєдинки 28-го туру чемпіонату Франції. Підсумки матчів читайте на Футбол 24.
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У центральному матчі туру Лілль у рідних стінах впевнено здолав кризовий Марсель та повернув статус лідера перегонів.
Бордо не зміг втримати оборону проти чинного чемпіона турніру. Завдяки голу Сарабії ПСЖ розташувався на другій сходинці, відстаючи від Лілля лише на два очки.
В інших поєдинках, Монако вдома програв Страсбуру, Монпельє та Лор'ян не визначили сильнішого, а Реймс на виїзді обіграв Нант.
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