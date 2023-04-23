Ліга 1: Ланс розгромив Монако і потіснив Марсель із другого місця, команда Фонсеки не впоралася з аутсайдером
Відбулися чергові матчі 32-го туру чемпіонату Франції. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Франція, 32 тур
Осер – Лілль – 1:1
Голи: Н'янг, 62 (п) – Девід, 36
Ланс – Монако – 3:0
Голи: Опенда, 9, 16, Томассон, 56
Лілль втратив шанс закріпитися у зоні єврокубків. Вже завтра "догів" може наздогнати Ренн. Паулу Фонсеці має бути прикро, адже його команда не змогла дотиснути одного із борців за виживання. Осер в першому таймі пропустив з пенальті, а по перерві у такому ж стилі відігрався. З гри нікому відзначитися не вдалося.
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Ланс довів, що невипадково претендує на одну з путівок до Ліги чемпіонів. "Червоно-золоті" в очному матчі рознесли одного зі своїх прямих конкурентів. Монако посипався вже на самому старті матчу. Один із найкращих бомбардирів Ліги 1 Лоїс Опенда ще до 16-ї хвилини оформив дубль. Другий тайм стартував за ідентичним сценарієм. Щоправда, один із м'ячів Томассона не зарахували через офсайд.
Завдяки цій перемозі Ланс знову випередив Марсель в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Однак команда Руслана Маліновського ще зможе повернути собі друге місце, але для цього потрібно виграти свій матч 32 туру проти Ліона, який відбудеться 23 квітня.