Франція, 26 тур

Клермон – Ланс – 0:4

Голи: Опенда, 30, 34, 35, Клод-Моріс, 76

Аяччо – Монпельє – 0:1

Гол: Ваі, 68

Анже – Тулуза – 0:2

Голи: Деслер, 37, Даллінга, 46

Нант – Ніцца – 2:2

Голи: Сіссоко, 30, Мохамед, 87 – Моффі, 4, Ндаїшіміє, 70

Лор'ян – Труа – 2:0

Голи: Дьєнг, 8, Діарра, 90

Монако – Реймс – 0:1

Гол: Балогун, 51

Відкривали недільну програму у Франції Клермон та Ланс. Команда Франка Еса довгий час не могла позбавитися проблем в атаці. Ледве на один гол "червоно-золоті" могли спромогтися. В цьому турі Ланс прорвало, а головне їх найкращого бомбардира Лоїса Опенда, який не забивав з січня. Нападник оформив хет-трик за п'ять хвилин, що в Лізі 1 трапилося вперше з 2005 року. Підопічні Еса вперше перемогли за чотири тури.

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Монпельє після повернення Мішеля Дер Закаряна на лаву запасних, не програє п'ять матчів поспіль. В грі проти Аяччо не вдалося забити багато, але одного гола було достатньо для того, щоб отримати три бали. Тулуза і Лор'ян впевнено впоралися з аутсайдерами, обігравши Анже та Труа відповідно. Ніцца не змогла втримати перемогу над Нантом. Терем Моффі відзначився голом та результативною передачею.

Монако на своєму полі зазнав поразки від Реймса. Нападник Балогун, який належить Арсеналу, забив свій 16 гол в Лізі 1. Монегаски втратили третю сходинку і опустилися на четверте місце.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції.

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